كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟

يستمر دولار السوق السوداء في تقلباته على الرغم من الارتفاع الكبير الذي يسجله.

وسجل صباح اليوم 4/11/2022 37700 ليرة لبنانية للشراء و37600 ليرة لبنانية للبيع.

وكان قدر صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان انه ” بناءً على المادتين ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا ابتداء من يوم الثلاثاء القادم علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر.

كما نص عليه التعميم ١٦١ يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي ومن ناحية اخرى تستمر سحوبات الـ ٤٠٠$ لأصحاب الحسابات المصرفية كما انه يستمر العمل بالتعميم ١٥١ والتعميم ١٥٨ وأيضا ً يتم الدفع بالدولار الأميركي”.