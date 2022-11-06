الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟

منذ 50 دقيقة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع‎.‎

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الأحد 6/11/2022 37850 ليرة مبيع و37800 ليرة شراء‎.‎

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (‏SAYRAFA) ‎ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    المطران عودة
    المطران عودة للنواب: اتّقوا الله واسمعوا صوت الضمير!‏
    وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
    بُشرى من وزير الصحة: خلال 7 أيام نكون قد أسسنا لحماية مجتمعية!‏
    نجيب ميقاتي
    وصول ميقاتي الى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر حول التغير المناخي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شيرين عبد الوهاب والاعلامي عمرو اديب
    رسالة من شيرين الى الجمهور عبر الاعلامي عمرو اديب
    كائنات فضائية
    علماء: الأرض بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة الكائنات الفضائية الآن قبل فوات الأوان
    النائب وضاح صادق
    نصيحة من وضاح الصادق لباسيل.. "أعد حساباتك"!