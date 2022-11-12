السبت 18 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 12 نوفمبر 2022 |
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كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء ؟

منذ 41 دقيقة
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم السبت 39900 ليرة مبيع و39800 ليرة شراء.

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (‏SAYRAFA) ‎ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏

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