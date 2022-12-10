السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟

منذ 9 دقائق
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وسجل الدولار صباح اليوم السبت 10/12/2022 42100 ليرة لبنانية للشراء و42000 للبيع.

وكان توقّع الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور جاسم عجاقة، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لافتاً إلى أن التركيبة الاقتصادية وتركيبة الفساد الموجودة في البلاد جعلت من ارتفاع الدولار واحد في المئة، ما سينعكس من 5 إلى 10 في المئة على أسعار السلع على المواطن ولا سيما في ظل التغيرات الآنية وسط التخبط في الشغور الحكومي والرئاسي وغياب الأجهزة الرقابية للدولة.

واعتبر في حديث إذاعي أن سعر الصرف مرتبط بالنمو الاقتصادي في البلاد، ولكن العامل الوحيد الذي يمكن أن يوقف هذا التدهور هو تدخل مصرف لبنان، عن طريق إما تجديد السوق بالليرة اللبنانية أو عبر إجبار التجار على دفع الضرائب كاش بالليرة اللبنانية.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    جعجع: الفرصة اليوم سانحة لإنجاز تغيير جذري
    فارس سعيد
    فارس سعيد: حزب الله جزء من منظومة إقليمية.. وضمانة المسيحيين هي بالعيش المشترك
    القضاء
    قرار للقاضية غادة عون بحق ستيفاني صليبا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قائد الجيش جوزاف عون
    العماد عون يقترب من بعبدا... تسوية شاملة ومن ضمنها رئاسة الحكومة
    القاضية غادة عون
    القاضية عون لستيفاني صليبا: ناطرتك!
    زينة ترحيني
    وفاة ملكة جمال لبنان سابقة في ظروف غامضة