كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟

سجّل سعر دولار السوق السوداء مساء اليوم السبت ما بين 81600 و81682 ليرة للبنانية للدولار الواحد، بعدما افتتح صباحا، ما بين 81000 و81300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان وضع البروفيسور جاسم عجاقة، في حديث له، فرضيّتين لأسباب الارتفاع الجنونيّ للدّولار، “الأولى، تهريب الدّولارات من لبنان بشكل كبير، بالتّزامن مع إضراب المصارف، ما يؤدّي إلى نقص الدّولارات في السّوق، والثانية، وجود أجندات سياسيّة معيّنة ليتحرّك الشّارع بهدف تغيير موزاين القوى على الأرض بين القوى السّياسيّة”.

وأبدى عجاقة خشيته من أن يكون هناك تلاعب بسعر الصّرف لأهداف سياسيّة معيّنة، مضيفًا: “في هذه الحالة، نحن بحاجة إلى تدخّل سياسيّ للَجم ما يحصل”، سائلاً: “إذا أُوقف الصّرافون غير الشرعيّين في الأسابيع الماضية، من أين تأتي أرقام التّطبيقات”؟