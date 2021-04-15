كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم، ما بين 12000 ليرة لبنانية للشراء، و12100 ليرة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء امس الاربعاء، ما بين 12000 ليرة للشراء 12050 ليرة للمبيع.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.