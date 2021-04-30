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كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة؟

30 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2021 10:15 صباحًا
الدولار

الدولار

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة سعراً تراوح ما بين 12275 و 12325 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الخميس ما بين 12250 و 12325 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وتترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجار وأصحاب السوبر ماركت، إطلاق المنصّة الإلكترونية “​صيرفة​” بحيث يمكن ضبط عمليات المضاربة والتحكم بسعر الصرف، سواء أكان لجهة الاستقرار أو سواه من توجهات، بصرف النظر عن تأليف حكومة أو تأخر هذه العملية.

ويؤكد مصدر اقتصادي ان اطلاق المنصة الجديدة لمصرف لبنان في الاسبوع المقبل سيؤدي الى انخفاض سعر سوق السوداء الى اكثر من 60 بالمئة مما سيؤدي الى انخفاض العرض وانخفاض سعر الدولار الى سعر مواز لسعر المنصة.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، مما انعكس سلباً على الوضع العيشي والاجتماعي في لبنان.

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