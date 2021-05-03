كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم؟

يتم التداول صباح اليوم الإثنين في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 12260 – 12310 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الاحد عند سعر 12250 للشراء و12300 للبيع.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.