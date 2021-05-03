الأثنين 21 رمضان 1442 ﻫ - 3 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم؟

منذ 24 دقيقة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

يتم التداول صباح اليوم الإثنين في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 12260 – 12310 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الاحد عند سعر 12250 للشراء و12300 للبيع.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

    المزيد من أخبار لبنان

    عبد الرحمن البزري
    البزري: لا زلنا في الخطر … وتحقيق المناعة المجتمعية لا زال مبكراً
    طقس صيفي
    كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان … إليكم تفاصيل الطقس
    علم ميليشيا حزب الله
    كازينوهات كندا … معبر حزب الله الجديد لغسل أمواله!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    خريطة توزيع معامل الكبتاغون بين لبنان وسوريا… “الموت” ينتشر على مساحات واسعة
    شركة سامسونغ
    سامسونغ تكشف عن أقوى حاسوب للألعاب في العالم
    حريق
    “الفتاة الكارثة” تبيع صورتها الشهيرة بنصف مليون دولار!