كم بلغ سعر صرف الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباح اليوم، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي، قد رأى في حديث إلى “صوت بيروت انترناشونال”، أنّ سبب عدم ارتفاع سعر الصرف هو التسلم والتسليم الهادئ والطبيعي بين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري، حيث كانت لخطة العمل التي أطلقها وقع إيجابي على الأسواق، وأوحت بأنه سيكون هناك تعاون بين السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاقتصادية وتشريعات الحكومة.