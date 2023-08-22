الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كم بلغ سعر صرف الدولار مساء اليوم؟

منذ 4 دقائق
الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

A A A
طباعة المقال

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباح اليوم، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي، قد رأى في حديث إلى “صوت بيروت انترناشونال”، أنّ سبب عدم ارتفاع سعر الصرف هو التسلم والتسليم الهادئ والطبيعي بين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري، حيث كانت لخطة العمل التي أطلقها وقع إيجابي على الأسواق، وأوحت بأنه سيكون هناك تعاون بين السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاقتصادية وتشريعات الحكومة.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    شاحنة الكحالة
    في نهاية المطاف.. شاحنة الكحالة إلى قبضة "حزب الله" مجددًا
    مصباح الأحدب
    الأحدب يتحدّث عن "مشهد مخيف" للرؤساء والوزراء!
    فارس سعيد
    سعيد: استقواء فريق بإيران يتجّه إلى فشل حتميّ

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    نقمة في الضاحية.. وحزب الله عاجز عن ضبط الوضع
    ليونيل ميسي
    شكوى جماعية ضد ميسي بالدوري الأمريكي.. السبب سيصدمك!
    عادل إمام
    آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام