الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
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كم بلغ سعر صرف "الدولار" مساء اليوم؟

منذ 37 دقيقة
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مساء اليوم الخميس، ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباح اليوم ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يأتي ذلك فيما رأى الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي، في حديث إلى “صوت بيروت انترناشونال”، أنّ سبب عدم ارتفاع سعر الصرف هو التسلم والتسليم الهادئ والطبيعي بين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري، حيث كانت لخطة العمل التي أطلقها وقع إيجابي على الأسواق، وأوحت بأنه سيكون هناك تعاون بين السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاقتصادية وتشريعات الحكومة.

 

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