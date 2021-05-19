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كم بلغ سعر صرف دولار السوق السوداء اليوم؟

19 - مايو - 2021
الدولار

الدولار

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تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بين 12725 للشراء و12775 للمبيع.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، وسط اقتراب رفع الدعم الذي يجري التحذير منه منذ فترة.

ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

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