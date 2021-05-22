كم بلغ سعر صرف دولار السوق السوداء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12850 ليرة للشراء و12900 ليرة للبيع مقابل الدولار الواحد.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، وسط اقتراب رفع الدعم الذي يجري التحذير منه منذ فترة.

ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

وكان حاكم مصرف لبنان أعلن بدء العمل بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة ” Sayrafa”مؤكداً ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار للمصارف المشاركة على منصة الصرافة “Sayrafa”بسعر 12 الف ليرة للدولار الواحد، بعد ان كانت التوقعات سابقا تتحدث عن سعر تداول يبدأ عند 10 الاف ليرة، ولكن، تؤكد مصادر المركزي ان تحديد هذا السعر أتى من خلال دراسة السوق انطلاقاً من السعر الحالي للدولار “الاسود” والذي يقارب مستويات 13 الف ليرة للدولار تقريباً.