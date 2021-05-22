الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كم بلغ سعر صرف دولار السوق السوداء اليوم؟

22 - مايو - 2021
آخر تحديث: 22 - مايو - 2021 11:59 صباحًا
دولار - تعبيرية

دولار - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12850 ليرة للشراء و12900 ليرة للبيع مقابل الدولار الواحد.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، وسط اقتراب رفع الدعم الذي يجري التحذير منه منذ فترة.

ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

وكان حاكم مصرف لبنان أعلن بدء العمل بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة ” Sayrafa”مؤكداً ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار للمصارف المشاركة على منصة الصرافة “Sayrafa”بسعر 12 الف ليرة للدولار الواحد، بعد ان كانت التوقعات سابقا تتحدث عن سعر تداول يبدأ عند 10 الاف ليرة، ولكن، تؤكد مصادر المركزي ان تحديد هذا السعر أتى من خلال دراسة السوق انطلاقاً من السعر الحالي للدولار “الاسود” والذي يقارب مستويات 13 الف ليرة للدولار تقريباً.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيفات في الضاحية بجرائم سرقة سيارات وتعاطي وترويج
    جلسة مجلس النواب
    النواب المستقلون طالبوا رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات بأسرع وقت
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    التحقيق مع رياض سلامة يدخل نفقاً مظلماً بعد طلب القاضي أبو حيدر التنحي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!