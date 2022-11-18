كم بلغ عداد الإصابات بالكوليرا في لبنان؟

سجلت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان “4 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى573، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20”.

وكان أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض ان حملة التلقيح ضد وباء الكوليرا مستمرة في مختلف المحافظات اللبنانية.

وخلال مؤتمر صحافي، اكد الابيض ان هناك انتشار لوباء الكوليرا في أكثر من منطقة وان العدد التراكمي للمصابين هو اربعة الاف حالة، فيما بلغ عدد الجرعات باللقاح مئة وتسعين الف جرعة.

وبالنسبة إلى حملة التلقيح، ذكر بأنها “تتم بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى الشركاء المحليين ومؤسسات دولية ينشرون فرقهم الميدانية على الأرض من الصليب الأحمر اللبناني ومؤسسة عامل وميدير MEDAIR وأطباء بلا حدود، فضلاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

ووصف العمل الذي يتم تنفيذه بأنه “جبار، حيث تنتشر الفرق الميدانية في الوقت عينه في أربع محافظات في أكثر من ستة أقضية لتغطية أكثر من 53 بلدة، بما يتجاوز 45000 (خمسة وأربعين ألف) منزل”.