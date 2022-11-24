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كم بلغ عداد الإصابات بالكوليرا في لبنان؟

منذ ساعة واحدة
تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل”إصابتين جديدتين رفعت العدد التراكمي إلى588، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20″.

وكانت أوصت لجنة الصحة النيابية الحكومة بإعلان حالة طوارئ في كلّ الوزارات والإدارات المعنية بمكافحة الكوليرا، وطالبتها بممارسة الضغط المطلوب على المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيّما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بسبب تقصيرها وتباطؤ حركتها وإجراءاتها في مخيمات اللاجئين خصوصاً.

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