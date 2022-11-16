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كم بلغ عداد الإصابات بالكوليرا في لبنان؟

منذ 33 دقيقة
تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 7 إصابات جديدة بالكوليرا، من دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وكان كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض عن سعي الحكومة لتلقيح 70% من سكان المناطق الأكثر عرضة لانتشار مرض الكوليرا للسيطرة عليه ومنع تحوله إلى وباء.

وأكد الأبيض أن الحكومة أعلنت الحرب على هذا المرض خاصة وسط مخيمات النازحين السوريين، كاشفا عن حجم كبير من التحديات التي تواجه قطاع الصحة في بلاده، ومشيداً في الوقت نفسه بالمساعدات التي تلقاها لبنان من فرنسا ومصر وجامعة الدول العربية.
كما وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي أزمة صحية جديدة في لبنان، مع تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا، وتوقعت ارتفاع العدد.

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