الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كم بلغ عدد الإصابات بكورونا في السجون اللبنانية؟

26 - فبراير - 2021
سجن

سجن

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه،

فقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات وسجن نساء بعبدا إلى /800/ حالة من أصل العدد الإجمالي /920/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /3347/ فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء، و/3/ حالات أدخلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
33 حالة إيجابية في فصيلة سجون طرابلس.
3 حالات ايجابية في نظارة مخفر صيدا القديمة.
حالتان إيجابيتان في سجن جزين.

حالة إيجابية واحدة في كل من سجن اميون ونظارة فصيلة المنية.
أما بالنسبة لِنظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود /25/ حالة إيجابيّة في سجن النساء المركزي.
في نظارات وحدة الشرطة القضائية، وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص /8/ حالات إيجابية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    العلم اللبناني
    لبنان يتصدر قائمة أكثر الشعوب غضبًا في العالم والأقل تعبيراً
    انهيار مبنى في طرابلس
    الحراك المدني دعا لتأهيل المباني المتصدعة في طرابلس
    الاساتذة المتعاقدون
    اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين استنكرت إذلال الأساتذة وموظفي الإدارات العامة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟