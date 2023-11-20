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كم بلغ عدد السيّاح في صيف 2023؟

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2023 11:31 صباحًا
بيروت
الدولية للمعلومات
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خلافًا لما تمّ التصريح به حول أعداد السيّاح الذين قدموا صيفًا إلى لبنان، ظهرت الأرقام عن وزارة السياحة، وفيها أن عدد الوافدين والسياح منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية شهر أيلول بلغ 1.4 مليوناً، منهم 863,374 خلال أشهر الصيف (حزيران- أيلول).

وسجّل عدد السيّاح حتى نهاية أيلول 2023 ارتفاعاً عن العام الماضي بنسبة 25.3% حين وصل العدد إلى 1,120,927 شخصاً، وبنسبة 113% عن العام 2021 حين وصل العدد إلى 659,030 شخصاً، وفقًا لما هو مبيّن في الجدول أدناه.

أمّا معدلات الإشغال الفندقي في بيروت، فوصلت إلى قمّتها في شهر تموز، وبلغت 64.6%، ما يشير بوضوح إلى أن أعدادا كبيرة من “السيّاح” من اللّبنانيّين الذين يحملون جنسيّات أجنبيّة من دول أوروبية أو أميركية.

يشكّل السيّاح الأوروبيّون العدد الأكبر من السيّاح، يليهم السيّاح العرب ومن ثم أميركا. وإنّ أكثرية السيّاح الأوروبيّين والأميركيين هم من اللبنانيين الذين يحملون الجنسية اللبنانية إلى جانب جنسيات أخرى، أمّا السياح العرب فإنّ أكثريتهم الساحقة من العراقيين (45%) مع أعداد من المصرييّن (20%) والأردنيين (15%).

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