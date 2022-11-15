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كم بلغ عدد الملقحين ضد الكوليرا في عكار خلال اليوم الرابع؟

منذ 21 دقيقة
تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

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تستمر حملة التلقيح ضد وباء الكوليرا في محافظة عكار لليوم الرابع على التوالي، وفق البرنامج الموضوع والمنفذ من قبل الصليب الاحمر اللبناني، الذي وضع 72 فريقا لاتمام هذه المهمة على مدى 18 يوما، يتألف كل فريق من ممرض ومساعد مدخل معلومات، اضافة الى فريق إداري مؤلف من 20 متطوعا. كما وضع 18 حافلة وسيارات بتصرف الحملة التي استهدفت في يومها الرابع بلدات: ببنين، المحمرة، عرقة، السماقية، حلبا، وادي الجاموس، السمونية و الشيخ زناد.

وبلغ عدد الملقحين اليوم 11392 شخصا.

يشار الى ان الحملة بمجملها ستستهدف 27 بلدة وقرية الاكثر تأثرا بتفشي وباء الكوليرا.

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