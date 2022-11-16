كم بلغ عدد الملقحين ضد الكوليرا في عكار؟

تتواصل حملة التلقيح ضد الكوليرا في محافظة عكار، وقد عملت فرق الصليب الاحمر اللبناني المكلفة بإتمام هذه الحملة على تلقيح 10922 شخصا خلال هذا اليوم في بلدات: ببنين، المحمرة، وادي الجاموس، عرقة، الكنيسة، حلبا والسمونية.

وشملت الحملة ايضاً، طلاب عدد من المدارس والموظفين في الدوائر الرسمية في سرايا حلبا الحكومية.

وكان أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض سعي الحكومة لتلقيح 70% من سكان المناطق الأكثر عرضة لانتشار مرض الكوليرا للسيطرة عليه ومنع تحوله إلى وباء.

وأعلن أن الحكومة أعلنت الحرب على هذا المرض خاصة وسط مخيمات النازحين السوريين، كاشفا عن حجم كبير من التحديات التي تواجه قطاع الصحة في بلاده، ومشيدا في الوقت نفسه بالمساعدات التي تلقاها لبنان من فرنسا ومصر وجامعة الدول العربية.