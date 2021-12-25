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كم بلغ عدد الملَقحين اليوم خلال "ماراتون فايزر" في الغبيري؟

25 - ديسمبر - 2021
لقاح فايزر

لقاح فايزر

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نفذت بلدية الغبيري اليوم “ماراثون فايزر” ضمن مركزها الصحي، حيث أعطي اللقاح لـ883 شخصاً بين الجرعة الأولى والثانية والثالثة.

وشكر رئيس بلدية الغبيري معن الخليل للعاملين في المركز الصحي والمتطوعين من الهيئة الصحية والدفاع المدني في الهيئة ولكل العاملين في وزارة الصحة وعناصر شرطة بلدية الغبيري “جهودهم في هذا اليوم المبارك، ذكرى ولادة نبي الله عيسى، بالرغم من أنه يوم عطلة، حرصوا على الحضور خدمة لأهلنا وناسنا لمواجهة فيروس كورونا”.

يشار إلى ان وزارة الصحة العامة، أعلنت مساء اليوم السبت أنّ الفحوصات المخبرية سجلت منذ 3 كانون الأول الجاري وحتى اليوم، 433 حالة مصابة بالمتحوّر “أوميكرون”.

أمّا في ما خصّ إصابات “كورونا”، فقد تم تسجيل 2017 إصابة جديدة ليصبح العدد التراكمي للحالات في لبنان 711259.

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