كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟

أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب الله إلى 77 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيانات سابقة صادرة عن الحزب.

وشهدت الأحداث في جنوب لبنان تطوراً لافتاً وتصاعدياً، الاثنين، حيث استهدف حزب الله عدداً من المواقع العسكرية الإسرائيلية بينما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ اعتراضية جديدة، بالتزامن مع قصف مدفعي يطال بلدات مركبا وحولا وميس الجبل جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان: “استهداف تجمّع مشاة ‏إسرائيلي صباح اليوم الإثنين، في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية، وتحقيق إصابات مباشرة”.

وفي بيان ثانٍ، أعلن “حزب الله” في بيان استهداف تجمّع مشاة إسرائيلي ثانٍ وتحقيق إصابات مباشرة فيه، مشيراً إلى الاستهداف تمّ بالصواريخ ‏والقذائف المدفعية في مثلث الطيحات.

وأضاف الحزب أنه استهدف أيضاً “بواسطة 3 مسيَّرات مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة وحققنا إصابات مباشرة”، وأوضح “أنّ مقاوميها استهدفوا ثكنة ‏زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة”.

كما أعلن “حزب الله” استهداف ثكنة “برانيت” بصاروخي بركان من العيار الثقيل، مرتين متتاليتين، مؤكدةً أنه تمّت إصابتها إصابة مباشرة.

يأتي ذلك بينما نشرت هيئة البث الإسرائيلية صوراً تقول إنها للأضرار التي خلَّفها قصف حزب الله على ثكنة برانيت على الحدود اللبنانية، بينما تداولت مواقع فلسطينية مقطع فيديو يوضح هذه الأضرار.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن “حزب الله” أن عملياته العسكرية على الحدود اللبنانية الجنوبية أسفرت عن 1523 جريحاً إسرائيلياً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.