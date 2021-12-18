كم ستبلغ غرامة من يخالف الإجراءات الخاصة بالتنقل؟

أشار رئيس ​شعبة العلاقات العامة​ في المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، العقيد ​جوزيف مسلم​، في حديث تلفزيوني، إلى أن “المخالف للإجراءات الخاصة بالتنقل سيحصل على محضر ضبط بغرامة من 100 الف ليرة حتى 300 الف ليرة، مع امكانية السجن لثلاثة أشهر”.

وأضاف أن “نسبة الالتزام في اليوم الثاني كبيرة، والجميع متجاوب حتى الآن، والهدف حماية الجميع”، لافتًا إلى أن “التنقل مسموح لكل الملقحين، ومن لديهم فحص سلبي PCR مدته اقل من اسبوع”.

ودعا مسلم الجميع للوعي المشترك في تطبيق الاجراءات كي يبقى القطاع السياحي يعمل، وكي لا نتجه الى الإقفال العام.