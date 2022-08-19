كم سترتفع الأسعار بعد رفع الدولار الجمركي؟

توقّع الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، ارتفاعاً بالأسعار بنسبة 10 في المئة حسابيًّا مع تعديل الدولار الجمركي، مشيراً إلى أن الأسعار قد ترتفع أكثر في ظلّ جشع التجار والسماسرة.

وخلافًا لما قاله وزير الاقتصاد حول إعفاء السلع الغذائية من الدولار الجمركي، لفت عجاقة في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إلى أن “المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه السلع سيطالها الدولار الجمركي، وأعطى الخبز كمثال على ذلك حيث تدخل أكياس النايلون ضمن السلع التي يطالها الدولار الجمركي”.

وإذ شدد عجاقة على ضرورة توحيد أسعار الصرف، تحدّث عن بعض الإجراءات الضرورية المواكبة لرفع الدولار الجمركي وأبرزها إقرار “الكابيتال كونترول” وضبط التهريب والتطبيقات التي تتلاعب بأسعار الصرف وقبول التجار بالبطاقة المصرفية والأهم تأمين نمو اقتصادي.