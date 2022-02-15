كم سجل الدولار الأسود اليوم؟

سجل دولار السوق السوداء اليوم الثلاثاء استقراراً إضافياً، إذ تراوح ما بين الـ21000 ليرة لبنانية للشراء و20950 ليرة لبنانية للبيع.

وكانت وكالة التصنيف الدوليّة “موديز” قد أعلنت سابقاً أنّ “قرار مصرف لبنان الأخير، القاضي ببيع الدولار الطازج على سعر منصة صيرفة، لن يحقّق استقراراً طويل الأمد في سعر الصرف، ولن يغيّر كثيراً في مستويات التضخّم، وذلك في ظلّ غياب اتفّاق تمويل مع صندوق النقد الدولي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين”.

ووصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين بالدولار الأمريكي منذ أكتوبر تشرين الأول 2019، وخلال هذه الفترة فقدت الليرة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها.

في هذا المجال، لا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار.