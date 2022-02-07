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كم سجل الدولار الأسود صباح اليوم؟

7 - فبراير - 2022
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء اليوم الإثنين استقراراً، إذ تراوح ما بين الـ21300 ليرة لبنانية للشراء و21250 ليرة لبنانية للبيع. ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار.

في الوقت نفسه، تتوقع خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، وفق رويترز، خفض قيمة الليرة اللبنانية 93 بالمئة وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.

ووصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين بالدولار الأمريكي منذ أكتوبر تشرين الأول 2019، وخلال هذه الفترة فقدت الليرة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها.

وخلال الأسابيع الماضية، عزز تدخل مصرف لبنان المركزي الليرة إلى 21500 من مستوى منخفض بلغ 34 ألفا في الشهر الماضي.

وتقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بنحو 69 مليار دولار.

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