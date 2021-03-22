برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

كم سجل دولار السوق السوداء بداية الأسبوع؟

منذ 48 دقيقة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

سجل سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم ما بين 10800 – 11000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

يترافق ارتفاع سعر صرف الدولار مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

وعلى وقع ارتفاع سعر صرف الدولار وكذلك ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة، عمت الاحتجاجات المناطق اللبنانية حيث نزل اللبنانيون الى الشارع وقطعوا الطرق.

    المزيد من أخبار لبنان

    قتل
    إصابة شخص في البداوي بطلق ناري
    وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان
    وزير خارجية فرنسا: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ولبنان ينهار
    قضاء
    قرار برفع السرية المصرفية عن رئيس مجلس الانماء والاعمار وآخرين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار و الليرة اللبنانية
    كيف أقفل دولار السوق السوداء مساء اليوم.. وماذا عن مستقبله؟
    حقيقة وقف إصدار تأشيرات فيزا سياحية إلى دبي للبنانيين
    هكذا سيكون السفر بعد انتهاء وباء كورونا
    نفق- تعبيرية
    بالفيديو: أمريكية تعثر على ملجأ من القنابل الذرية في غرفة نومها