كم سجل سعر صرف دولار السوق السوداء على وقع “قيصر” اليوم الخميس؟

يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الخميس 18/06/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4900 ـ 5200 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

لكن الملاحظ أن عمليات الصرف غير ثابتة وتختلف بين منطقة وأخرى ومن عملية إلى أخرى، إذ يمكن أن تصل إلى 5300 ل.ل، وأحياناً أكثر.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن “تأثر الدولار بالأجواء السياسية العامة، غير المشجعة على التفاؤل بضخ سيولة كبيرة من الدولار في الاقتصاد اللبناني بمدى منظور. والأبرز، أن ترددات قانون قيصر بدأت تفعل فعلها في لبنان، كما يبدو”.

كما أن خطة الخفض التدريجي لسعر صرف الدولار في سوق الصرافة الشرعية، وصولاً الى 3200 ليرة، لم تُقلع بعد، ولا يبدو أنها ستصل الى خواتيمها السعيدة.