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كم سجل دولار السوق السوداء في آخر "ويك أند" العيد؟

26 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 12:36 مساءً
دولار السوق السوداء

دولار السوق السوداء

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سجل دولار السوق السوداء اليوم الأحد استقراراً ملحوظاً، إذ تراوح ما بين الـ27150 ليرة لبنانية للشراء و25100 ليرة لبنانية للبيع.

يذكر أن مصرف لبنان أعلن عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تصريح سابق له إن الانهيار المالي في لبنان كان سببه “شيئاً ما شبيها بعملية احتيال”. وذلك بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت هذا الأسبوع.

وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.

ولبنان في العام الثالث من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله.

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