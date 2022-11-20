كم سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟

يواصل دولار السوق السوداء تقلباته يومياً، إذ سجل الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً ليعود وينخفض قليلاً.‏

وفي هذا المجال، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد 20/11/2022 39800 ليرة لبنانية للشراء ‏و39700 ليرة لبنانية للبيع.‏

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (‏SAYRAFA) ‎ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏