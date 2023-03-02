كم سجّل سعر صرف "الدولار" مساء؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 80000 و80500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 80400 و80800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

هذا ورأى كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، في حديث لصوت بيروت انترناشونال، أن السوق الموازي هو سوق غير شفاف، وأن هناك مبالغ كبيرة تستخدم في هذه السوق هي التي تحرك سعر الصرف وليس المواطنون الأفراد، مؤكدًا أن هناك جهات ليس من مصلحتها أن يتراجع سعر صرف الدولار .

كما أشار غبريل إلى أنّ أسباب جذور الأزمة التي أدت إلى ظهور السوق الموازي لم تعالج بعد، مشيرًا إلى أنّه كان يجب على الدولة منذ ظهور هذا السوق في أيلول ٢٠١٩، اتخاذ الاجراءات اللازمة كتطبيق الكابيتال كونترول.