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كندا تجدد دعوة مواطنيها لمغادرة لبنان: الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2024 6:55 مساءً
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جددت كندا، اليوم الثلاثاء، دعوتها لمواطنيها إلى مغادرة لبنان، قائلة: “إن الوضع الأمني ​​في البلاد أصبح مضطرباً بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ به بسبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله”.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان: “رسالتي للكنديين كانت واضحة منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط: هذا ليس الوقت المناسب للسفر إلى لبنان. وبالنسبة للكنديين الموجودين حالياً في لبنان، فقد حان الوقت للمغادرة، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء: “إن الولايات المتحدة تسعى بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى منازلهم على جانبي الحدود”، محذراً من أن “اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل سيكون أمراً مدمرا”.

وقال: “إن أمريكا تسعى للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يمنع نشوب مثل هذه الحرب”.

فيما أشار الوزير المستقيل من حكومة الحرب الاسرائيلي بيني غانتس الى أن “الوضع على الجبهة الشمالية لا يمكن أن يستمر كما هو، ويجب الضغط على حزب الله لمنع التصعيد أو مواجهة حرب مفتوحة”.

وشدد غانتس على أن “إسرائيل قادرة على تدمير قدرات حزب الله وإبقاء لبنان في الظلام”.

واعتبر أن “قرار المحكمة العليا بتجنيد اليهود المتشددين كان حكيما وضروريا”.

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