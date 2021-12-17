كندا تحذر رعاياها.. لا تذهبوا إلى هذه المناطق في لبنان!!

أصدرت الحكومة الكندية خلال الساعات الماضية، تحذيراً بالغ الأهمية لرعاياها في لبنان تحذرهم ضمنه من حصول أعمال إرهابية تهدد حياتهم.

ووفقاً لبيان منشور على موقعها الالكتروني، فقد نصحت الحكومة الكندية مواطنيها من عدم التوجّه إلى مجموعة من المناطق اللبنانية بسبب خطر الجريمة المنظمة والعنف والاختطاف والهجمات الإرهابية والوضع الأمني غير المستقر.

ومن المناطق التي جرى التحذير من التوجه إليها:

الضاحية الجنوبية لبيروت

تجنب الذهاب إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، بسبب وجود الجماعات المسلحة وخطر العنف من الجريمة المنظمة والخطف

والتهديد بالهجمات الإرهابية. وهذا يشمل المجالات التالية:

من جنوب استاد مدينة كميل شمعون الرياضية إلى محيط المطار

الغرب والشرق (حتى طريق صيدا) من طريق المطار الرئيسي، وتحديداً أحياء:

برج البراجنة – الشياح (جنوب طريق حسن كاني وغرب طريق صيدا القديم)

الضاحية – الغبيري – حارة حريك – ليلكي – مريجة – رويس

يتم استبعاد الطريق السريع الرئيسي إلى المطار والمطار نفسه من هذا التحذير.

الطريق الجديدة وبئر حسن

تجنب الذهاب غير الضروري إلى أحياء الطريق الجديدة وبئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به.

شمال لبنان

تجنب الذهاب غير الضروري إلى الأجزاء التالية من شمال لبنان، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به:

محافظة الشمال، بما في ذلك:

منطقة عكار المنية-الضنية, من طرابلس إلى مرياطة، المنطقة الواقعة شمال طريق طرابلس-الضنية، حتى حدود منطقة المنية-الضنية

مدن مرياطة، مجدليا، زغرتا، رشعين وعشاش

وفي طرابلس، لا تستثنى المنطقة الواقعة غرب بشارة الخوري وعبد اللطيف البساف من هذه التحذيرات إلا عند الوصول إليها من الطريق السريع الرئيسي القادم من الجنوب.

باب التبانة وجبل محسن

تجنب الذهاب إلى حي باب التبانة وحي جبل محسن في طرابلس بسبب وجود الجماعات المسلحة وارتفاع مخاطر العنف المتقطع.

المنطقة الحدودية مع سوريا

تجنب الذهاب إلى مسافة 10 كيلومترات من الحدود مع سوريا، بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والنزاع المسلح المستمر.

شمال شرق وادي البقاع

تجنب الذهاب إلى شمال شرق سهل البقاع، بسبب وجود الجماعات المسلحة وارتفاع مخاطر العنف المتقطع. تشمل هذه المنطقة:

منطقة غرب وشرق وشمال بعلبك، يحدها من الغرب طريق بعلبك-القاع والحدود مع سوريا من الشرق والشمال

المنطقة الواقعة شرق وشمال الهرمل، حتى الحدود مع سوريا، ويحدها طريق الهرمل-رأس بعلبك وطريق القصر-الهرمل

ومدن عرسال والهرمل واللبوة والقاع ورأس بعلبك رياق، بريتال وبعلبك

تجنب الذهاب غير الضروري إلى رياق، بريتال وبعلبك (باستثناء الموقع التاريخي لمعابد بعلبك) بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به.

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

تجنب الذهاب إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والمناطق المحيطة بها، بسبب ارتفاع مخاطر العنف المتقطع.

جنوب نهر الليطاني

تجنب الذهاب إلى جنوب نهر الليطاني، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بسبب النشاط العسكري. ويستثنى من هذا التحذير المواقع التاريخية والسياحية في مدينة صور والطريق الساحلي الرئيسي الممتد من نهر الليطاني إلى صور.