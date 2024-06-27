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كندا تخطط لإجلاء 20,000 مواطن من لبنان.. ولكن!

منذ 21 ثانية
لبنان - كندا

لبنان - كندا

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نقلت هيئة البث الكندية (الخميس 27-6-2024) عن قائد الجيش الكندي قوله إن كندا لديها خطط إنقاذ طارئة لإجلاء 20 ألف من مواطنيها إذا اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

لكن الجنرال واين آير قال يوم الأربعاء خلال مقابلة مع شبكة سي بي سي نيوز: لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا… سيكون ذلك بمثابة جهد ائتلافي إلى حد كبير، ونحن مرتبطون بشدة بحلفائنا”.

وقال الجنرال واين آير “الرقم الذي ننظر إليه يزيد قليلاً عن 20 ألفاً استناداً إلى ما فعلناه في عام 2006”.

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية تقريراً قبل أيام كشف عن محادثة هاتفية جرت الجمعة بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيرته الكندية ميلاني جولي.

ويقول التقرير إن المحادثة كانت متوترة وأن جولي أخبرت كاتس أن الجيش الكندي يضع خططًا لإجلاء 45 ألف شخص من لبنان.

وبحسب ما ورد في التقرير، فقد حث كاتس نظيرته الكندية على الضغط على داعمي حزب الله الإيرانيين للسيطرة عليه.

وفي يوليو/تموز 2006، تم إجلاء ما يقرب من 15.000 شخص، معظمهم من الكنديين، خلال فترة 14 يومًا عندما اندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

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