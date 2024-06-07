كندا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان

صدر عن وزارة الخارجية الكندية، (الجمعة 7-6-2024)، بيان جاء فيه: “ننصح مواطنينا بتجنب السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني والنزاع المسلح المستمر مع إسرائيل”.

وأضاف البيان، “نحث مواطنينا على مغادرة لبنان عبر الرحلات التجارية المتوفرة”.

وكانت السفارة الأمريكية في بيروت قد أوصت مواطنيها الأربعاء الماضي بتجنب السفر إلى المناطق الواقعة على حدود لبنان مع إسرائيل وسوريا ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتجنب المظاهرات وأي تجمعات كبيرة في كل لبنان.

وقالت السفارة: “نوصي مواطني الولايات المتحدة في لبنان بمراقبة موقع “Travel.State.Gov” للحصول على التنبيهات والأخبار عن كثب لمعرفة التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي”.

وأضافت أنه “كما هو مذكور في نصائح السفر الخاصة بالموقع في لبنان، يجب على مواطني الولايات المتحدة تجنب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنطقة الحدود اللبنانية السورية، ومخيمات اللاجئين (الفلسطينيين والسوريين)”.

ونصحت بضرورة “تجنب المظاهرات وتوخي الحذر في محيط أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء لبنان”.

وأوصت الموطنين الأمريكيين أيضًا “بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد موقعهم في حالات الطوارئ”.

ولفتت إلى أنها “ستبقي أبوابها مغلقة أمام الجمهور لبقية اليوم/ 5 يونيو (حزيران)، لكنها تخطط لتستأنف عملها المعتاد غدًا في 6 يونيو”.