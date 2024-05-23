كنعان: أجهزة الرقابة لم تقم بدورها الفاعل في السنوات الأخيرة

كشف رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان أنّ “أجهزة الرقابة لم تقم بدورها الفاعل في السنوات الـ5 الأخيرة في ما يتعلّق بأزمة الطوابع”.

بعد إجتماع لجنة المال، سأل: “لماذا لم يطبّق بعد سنتين من صدوره قانون الانتقال الى الطابع الالكتروني”؟

واشار كنعان أنّ “من 20 مليون الى 300 مليون دولار عائدات الطوابع المالية في السوق السوداء للمحتكرين والحرامية بينما لا يدخل الى خزينة الدولة اكثر من مليون و800 الف دولار فقط”.

واضاف: “سنتقدم باقتراح قانون معجل لوقف العمل برسم الطابع المالي لحين ايحاد خلّ جذري “وعمرن ما يحققه المحتكرين الملايين على حساب الدولة”.