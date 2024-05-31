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كنعان: إنّها قمّة التناقض

منذ 8 دقائق
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على منصة “أكس”: “الدول الأوروبية التي لا تتعدى نسبة اللاجئين عندها 0.02 ٪ من عدد سكانها تتنافس على التشدد ووضع آليات للترحيل… في المقابل تريد هذه الدول إلزام لبنان الذي يعاني من أزمات كيانية بأكثر من نصف عدد سكانه من النازحين! إنّها قمّة التناقض”.

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