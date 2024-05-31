كنعان: إنّها قمّة التناقض

كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على منصة “أكس”: “الدول الأوروبية التي لا تتعدى نسبة اللاجئين عندها 0.02 ٪ من عدد سكانها تتنافس على التشدد ووضع آليات للترحيل… في المقابل تريد هذه الدول إلزام لبنان الذي يعاني من أزمات كيانية بأكثر من نصف عدد سكانه من النازحين! إنّها قمّة التناقض”.

الدول الأوروبية التي لا تتعدى نسبة اللاجئين عندها 0.02 ٪ من عدد سكانها تتنافس على التشدد ووضع آليات للترحيل… في المقابل تريد هذه الدول الزام لبنان الذي يعاني من أزمات كيانية بأكثر من نصف عدد سكانه من النازحين! إنها قمة التناقض. pic.twitter.com/wHEKCqecJP — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) May 31, 2024