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كنعان: الإنجاز أن تسعى للوحدة وتصنع التاريخ

منذ ساعتين
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصة “إكس”: ليس الإنجاز ان تختارك الصدفة او ان تلتقطها أو تصعد موجتها، بل أن تسعى للوحدة وتصنع التاريخ ببحرٍ من التشكيك والطعن.

وتابع كنعان: “سمير جعجع في الرابية للقاء العماد عون بحضور النائب كنعان وملحم الرياشي”. (إعلان النوايا في ٢ حزيران ٢٠١٥ تمهيداً لترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية).

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