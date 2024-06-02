كنعان: الإنجاز أن تسعى للوحدة وتصنع التاريخ

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصة “إكس”: ليس الإنجاز ان تختارك الصدفة او ان تلتقطها أو تصعد موجتها، بل أن تسعى للوحدة وتصنع التاريخ ببحرٍ من التشكيك والطعن.

وتابع كنعان: “سمير جعجع في الرابية للقاء العماد عون بحضور النائب كنعان وملحم الرياشي”. (إعلان النوايا في ٢ حزيران ٢٠١٥ تمهيداً لترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية).

ليس الأنجاز ان تختارك الصدفة او ان تلتقطها أو تصعد موجتها، بل أن تسعى للوحدة وتصنع التاريخ ببحرٍ من التشكيك والطعن.

” سمير جعجع في الرابية للقاء العماد عون بحضور النائب كنعان وملحم الرياشي”. (إعلان النوايا في ٢ حزيران ٢٠١٥ تمهيداً لترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية). pic.twitter.com/JBGBc12dsG — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) June 2, 2024