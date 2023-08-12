السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كنعان: التدقيق الجنائي أثبت ما عملنا عليه في لجنة المال والموازنة

منذ ساعة واحدة
ابراهيم كنعان

ابراهيم كنعان

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر منصة “أكس”: “تقرير التدقيق الجنائي بعد الانهيار والذي أقرت قانونه معدلاً لجنة المال والموازنة ليصبح قائماً لحين الانتهاء من أعمال التدقيق وليس لفترة سنة كما كان مقترحاً، أثبت جزءاً مما قمنا به وعملنا عليه ووثقناه في لجنة تقصي الحقائق ولجنة المال والموازنة منذ الـ2010 أي ٩ سنوات قبل الانهيار و١٣ سنة قبل التدقيق الجنائي عن عدم صحة حسابات الدولة وماليتها العامة بكل مكوناتها ومرافقها وأقرّ به بعد فوات الأوان الجميع اليوم بالرغم من محاولة البعض طمس هذه الحقيقة وتشويهها لمصالح واجندات باتت معروفة. سنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف المرتبط بحقوق الدولة واللبنانيين ومن بينهم المودعين وستكون للجنة المال جلسة قريبة كما على القضاء القيام بواجباته… وصولاً للمحاسبة وتكريس حقوق المودعين المسلوبة بدل اعتبارها “خسائر” وهي التزامات بذمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف وفضح – كما فعلنا – لعبة الاختلاف على تحديدها بين الحكومات ومصرف لبنان الذين تهربوا بالتكافل والتضامن حتى الساعة ومنذ أربع سنوات من إجراء المسح الشامل على موجودات المصارف ومصرف لبنان والدولة كما إقرار الصندوق الائتماني الغائب من خطط الحكومة للإجهاز على حقوق اللبنانيين الاساسية والمشروعة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الثقافة
    "الثقافة": استقبال طلبات الترشح لجائزة الاوسكار عن فئة الفيلم الاجنبي
    النائب سليم الصايغ
    الصايغ: لا مكان للتذاكي على "حزب الله"!
    وضاح الصادق
    الصادق: حادثة الكحالة مشكلة وطن وهوية

    الأكثر قراءة

    ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
    ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
    موريس سليم
    وزير الدفاع يكشف "مفاجأة" تتعلق بتعرض موكبه لإطلاق النار
    وزير الدفاع موريس سليم
    صورة.. نجاة وزير الدفاع من محاولة اغتيال