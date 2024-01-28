كنعان: الحلّ الخارجي "يمكن يركب على راسنا"

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “الموازنة كما أقرّت في مجلس النواب خرجت أفضل الممكن، وكبحت جموح مشروع الحكومة بالضرائب المستحدثة، وصحّحت التعديلات الضريبية وفق معدّل مؤشّر التضخم، في ضوء الانهيار الذي طال الليرة حتى تستطيع الدولة أن تستمر”.

كنعان قال في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”: بعدما اكتشفنا وجود 80 ألف مليار من سلفات الخزينة وأوقفناها وأحلنا المخالفين على القضاء، علمنا أن الحكومة بدأت بإعداد مشروع قانون لضم السلفات وإرساله إلى مجلس النواب، والمسألة لن تخضع لأي تسوية لأن المال العام هو مال الشعب ولن نساوم عليه”.

وأضاف: “نطالب الحكومة بإنجاز إعادة هيكلة المصارف وإحالتها على مجلس النواب والغوص فعليًا بالتعافي وأن يكون الانتظام المالي جدّيًا يعرف بموجبه المودع ما له وكيف يسترده لا أن يكون المشروع “ورقة معلاق”،

موضحًا أن “المطلوب انتخاب مشروع لا مجرّد شخص، والفرصة سانحة لمبادرة لبنانية توقف معها القوى السياسية تناتش السلطة والتمحوّر الخارجي فالحل الخارجي يمكن يركب على راسنا”.