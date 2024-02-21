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كنعان: المطلوب فوراً إما توفير الطابع أو تعليق العمل به

منذ 8 دقائق
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

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كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على منصة “اكس” الآتي:

“بعدما عالجنا في لجنة المال إهمال الحكومة في مشروع موازنة ٢٠٢٤ تخصيص اعتماد لإجراء الانتخابات البلدية بموعدها وقمنا بنقل ١٠٠٠ مليار ليرة من الاحتياطي إلى موازنة وزارة الداخلية، بهدف وقف الشلل البلدي وإجراء الانتخابات، أتى فقدان الطابع المالي للمختار بعد رفعه إلى ٥٠ الف ليرة ليهدد بشلل العمل الاختياري!.

لذلك المطلوب فوراً إما توفير الطابع أو تعليق العمل به لحين توفيره من قبل وزارة المالية، الأمر الذي كنا قد نبهنا الحكومة منه خلال اجتماعات اللجنة. وقد تواصلت ليلاً مع عدد من المسؤولين المعنيين لمعالجة هذه المسألة بالاضافة إلى تصحيح بعض الرسوم المتعلقة بالأحوال الشخصية، وذلك من دون أي إبطاء كي لا تضيف تعطيلاً فوق تعطيل للسلطات المحلية والاختيارية والبلدية وللمواطن”.

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