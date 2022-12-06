كنعان: الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد لجنة المال أن الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول.

وقال كنعان: “إجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس”.

وسأل: “هل من العدالة المفعول الرجعي لاقطاع الضرائب على الرواتب؟ هذا الامر لا يجوز ويجب معالجة ذلك”.

وتابع: “لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة “حتى ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد”.

وأوضح أننا “توصّلنا إلى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس ووفق نقاشات جلسة اليوم”.