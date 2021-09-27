كنعان بعد لجنة المال: "مفرمة" الودائع "ماشية"

كشف النائب ابراهيم كنعان أنهم “كانوا على موعد مع مصرف لبنان بحضور وزير المالية وجمعية المصارف والمودعين فطلب المصرف مهلةً حتى نهاية السنة لدرس موضوع رفع قيمة السحوبات”.

واعلن كنعان بعد اجتماع لجنة المال أن “اللجنة رفضت المهلة التي طلبها مصرف لبنان والحكومة مطالبة بأن تحصل من المصرف على إجابة بخصوص موضوع رفع قيمة السحوبات عن ٣٩٠٠ ليرة للدولار قبل نهاية الشهر الحالي”.

وقال: “مفرمة” الودائع “ماشية” من دون أيّ تفكير بما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة وسنتعاون مع رئيس الحكومة ووزير المال بهذا الشأن”.