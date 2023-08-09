الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
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كنعان: بلشوا من موازنة 2024 وبعدين خبرونا عن الإصلاح

منذ 10 دقائق
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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أشار النائب إبراهيم كنعان، اليوم الأربعاء، إلى أنّه “في آخر الـ2023 ما الفائدة من موازنة الـ2023؟ وأين موازنة الـ 2024؟ وأين أصبح التدقيق في حساباتكم المالية من 1993 إلى اليوم والجنائي في حسابات مصرف لبنان”.

وكتب كنعان عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إكس”، قائلاً: “لقد علمنا أنّه بعد ٤ سنوات على الإنهيار لم تبدأوا التدقيق في حسابات وموجودات المصارف والدولة، وتريدون قانون كي تكملوا في انقراض الإحتياطي الإلزامي، وانتظام مالي بلا مال، وإعادة هيكلة بلا أرقام رسمية، وصندوق للودائع بلا ودائع؟!”.

وختم: “بلشوا من هون… وبعدين خبرونا عن الإصلاح!”

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