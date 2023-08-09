كنعان: بلشوا من موازنة 2024 وبعدين خبرونا عن الإصلاح

أشار النائب إبراهيم كنعان، اليوم الأربعاء، إلى أنّه “في آخر الـ2023 ما الفائدة من موازنة الـ2023؟ وأين موازنة الـ 2024؟ وأين أصبح التدقيق في حساباتكم المالية من 1993 إلى اليوم والجنائي في حسابات مصرف لبنان”.

وكتب كنعان عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إكس”، قائلاً: “لقد علمنا أنّه بعد ٤ سنوات على الإنهيار لم تبدأوا التدقيق في حسابات وموجودات المصارف والدولة، وتريدون قانون كي تكملوا في انقراض الإحتياطي الإلزامي، وانتظام مالي بلا مال، وإعادة هيكلة بلا أرقام رسمية، وصندوق للودائع بلا ودائع؟!”.

وختم: “بلشوا من هون… وبعدين خبرونا عن الإصلاح!”

بآخر ال 2023 شو الفايدة من موازنة ال 2023؟ وين موازنة ال 2024؟ وين صار التدقيق بحساباتكم المالية من 1993 لليوم والجنائي بحسابات مصرف لبنان وعرفنا انو بعد ٤ سنين على الانهيار بعد ما بلشتوا التدقيق بحسابات وموجودات المصارف والدولة وبدكم قانون لتكملوا بانقراض الاحتياطي الإلزامي… — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) August 9, 2023