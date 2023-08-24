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كنعان: تحية إكبار وإجلال لمن نذروا حياتهم للوطن

منذ دقيقتين
ابراهيم كنعان

ابراهيم كنعان

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كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر منصة “اكس”: “تحية إكبار وإجلال لمن نذروا حياتهم للوطن دون مقابل. رحم الله شهداءنا الذين ينضمون الى قافلة أبطال الجيش بالتضحية والوفاء للبنان والى الجيش اللبناني وقيادته وعائلات الشهداء كل العزاء والاحترام”.

يذكر أنه تحطمت مروحية تابعة للجيش اللبناني قرب ثكنة حمانا العسكرية شرق بيروت، ليل الأربعاء، مما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثالث.

وأفادت المعلومات الأولية عن مقتل ضابطين وإصابة معاون أول، حسب مراسلة “سكاي نيوز عربية”.

وعرف من ضحايا الحادث النقيب جوزف حنا والملازم أول ريشار صعب، وإصابة المعاون أول محمد صيدح.

وأفاد شهود أنه قبيل سقوط الطائرة، لوحظ اختلال كبير بتوازنها في الجو.

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