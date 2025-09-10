كنعان: تعديل قانون إصدار العملة والموافقة على فتح اعتماد إضافي للمتقاعدين

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة اللجنة اليوم، أن اللجنة “عدّلت قانون الإجازة لمصرف لبنان بإصدار فئات ورقية من العملة الوطنية، بما يتوافق مع ملاحظات فخامة رئيس الجمهورية، لا سيما في ما يتعلق بورقة الـ5 ملايين ليرة لبنانية”.

وأضاف : أن اللجنة “وافقت على فتح اعتماد إضافي بقيمة 2000 مليار ليرة، لتمويل الزيادة المقرّرة بمبلغ 12 مليون ليرة شهرياً لجميع المتقاعدين في القطاع العام”، مؤكداً في الوقت نفسه على” حل شامل وعادل لهذه المسألة”.

وأشار كنعان إلى أن “اللجنة قررت الطلب من وزارة المالية تزويدها بتفاصيل حساب الخزينة وايراداته وأي انفاق اضافي مرتقب حتى نهاية العام”.