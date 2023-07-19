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كنعان: حجة وزير المال سقطت

منذ 30 ثانية
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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أعلن النائب ابراهيم كنعان أن حجّة وزير المالية يوسف خليل، بكون التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وفق العقد الموقع في أيلول ٢٠٢١ بين شركة ألفاريز والدولة اللبنانية هو مجرّد مسودّة لا يجب نشرها، سقطت بفعل العقد نفسه، والقرار الاخير لمجلس شورى الدولة.

وقال: “قرار الشورى، صدر على خلفية تقديم شكوى لديه من قبل ائتلاف جمعية لمكافحة الجرائم المالية، لالزام وزارة المال تسليم كل المعلومات المتوافرة لديها في سياق هذا التقرير، والتي تمتنع عن تسليمها متحججة بأنها سريّة وتهدد الأمن القومي المالي، الأمر الذي نفاه الشورى طالبا نشر المعلومات فورا ومن دون إبطاء”.

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