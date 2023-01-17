كنعان: "طلع معنا حق" بكل ما حذّرنا منه في لجنة المال!

أعلن رئيس لجنة المال الموازنة النائب إبراهيم كنعان ألا أرقام نهائية بل تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار وما عرضه نائب رئيس الحكومة أصر على أنه تقريبي لا يمكن الركون إليه.

وقال كنعان بعد لجنة المال: “النواب المشاركون في الجلسة أجمعوا على السؤال أين أصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حزيران 2022″؟

وأضاف: “على أي أساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم يتم إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة وطلبنا من الحكومة إرسال الأرقام المطلوبة رسمياً”.

وتابع: “طلع معنا حق” في كل ما حذّرنا منه في لجنة المال على مدى 13 سنة وهوجمنا على أساسه.

كما سأل: “على أي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدّمة من إقتراح قانون التوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز أن يتم التعاطي معه “كيف ما كان”.