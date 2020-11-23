كنعان عن ملف التوظيف العشوائي: “عملنا شغلنا” ولكن القضاء لم يقم بعمله كاملاً في شأنها

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ “غياب الإرادة السياسية الفعلية هو من هرب التدقيق الجنائي، كما يهرّب حتى اللحظة إنجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا بابها في لجنة المال منذ العام 2010، وأظهرت وجود 27 مليار دولار لم يعرف كيف صرفت”.

وفي حديثٍ عبر برنامج “عشرين 30” على قناة LBCI، قال كنعان: أنا ضد نظرية “ما خلونا” فالوصول إلى نتيجة واجب وإنتاج رؤية وطنية تحمينا مع عدم تناسي الظروف الإقليمية والدولية، والصراعات المحيطة بنا وتأثيراتها السلبية”.

وأضاف: “الإحتياط كان واجباً منذ البداية بحماية مسار التدقيق الحنائي من خلال قانون يفتح السرية المصرفية على حسابات مصرف لبنان وكل حسابات الدولة، وسأتقدم بهذا القانون في الأيام المقبلة”.

وأشار كنعان إلى أن قانون “الكابيتال كونترول” شارف على نهايته في لجنة المال، بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد عليه.

وتابع قائلاً: “لست مرتاحاً للمسار القضائي في ملفات الفساد ومنها ملف التوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات والحوالات المفقودة والهبات، وكلها خضعت لرقابة لجنة المال “وعملنا شغلنا” ولكن القضاء لم يقم بعمله كاملاً في شأنها”.