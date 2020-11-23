استمع لاذاعتنا

كنعان عن ملف التوظيف العشوائي: “عملنا شغلنا” ولكن القضاء لم يقم بعمله كاملاً في شأنها

منذ 44 دقيقة
إبراهيم كنعان

إبراهيم كنعان

A A A
طباعة المقال

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ “غياب الإرادة السياسية الفعلية هو من هرب التدقيق الجنائي، كما يهرّب حتى اللحظة إنجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا بابها في لجنة المال منذ العام 2010، وأظهرت وجود 27 مليار دولار لم يعرف كيف صرفت”.

وفي حديثٍ عبر برنامج “عشرين 30” على قناة LBCI، قال كنعان: أنا ضد نظرية “ما خلونا” فالوصول إلى نتيجة واجب وإنتاج رؤية وطنية تحمينا مع عدم تناسي الظروف الإقليمية والدولية، والصراعات المحيطة بنا وتأثيراتها السلبية”.

وأضاف: “الإحتياط كان واجباً منذ البداية بحماية مسار التدقيق الحنائي من خلال قانون يفتح السرية المصرفية على حسابات مصرف لبنان وكل حسابات الدولة، وسأتقدم بهذا القانون في الأيام المقبلة”.

وأشار كنعان إلى أن قانون “الكابيتال كونترول” شارف على نهايته في لجنة المال، بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد عليه.

وتابع قائلاً: “لست مرتاحاً للمسار القضائي في ملفات الفساد ومنها ملف التوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات والحوالات المفقودة والهبات، وكلها خضعت لرقابة لجنة المال “وعملنا شغلنا” ولكن القضاء لم يقم بعمله كاملاً في شأنها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أنيس نصار
    نصار: لست مع مبادرة ملحم خلف ونرفض تغيير قانون الانتخاب الحالي
    سيمون أبي رميا
    أبي رميا: الدخول إلى مغارة علي بابا المالية سيكلفنا حرباً كبيرة
    وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم
    نجم: السرية المصرفية وُجدت لحماية أموال المودعين في المصارف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشيخ بهاء الحريري
    بهاء الحريري يكتب في “عرب نيوز”: الرابع من تموز اللبناني
    السجون اللبنانية
    تعميم قوى الامن لصور السجناء الفارّين يتحول إلى مادة ساخرة بين اللبنانيين
    رجل في غيبوبة - تعبيرية
    “عاد من الموت”.. رجل يعود للحياة بعد توقف قلبه لـ45 دقيقة