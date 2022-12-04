الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
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كنعان: لانتخاب رئيس للجمهورية يجسّد الأولويات المطلوبة في المرحلة المقبلة

منذ 15 دقيقة
ابراهيم كنعان

ابراهيم كنعان

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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة وفداً من البرلمان الأوروبي من كتلة التجمع الوطني الفرنسي مؤلف من النائب تييري مارياني والنائب جوردان بارديلا والنائبة أنيكا برونا والنائب جان لين لاكابيل ومعاونيهم، وجرى عرض معمّق للواقع الراهن والأزمة السياسية والمالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، والدور الأوروبي البرلماني والسياسي.

الوفد وصف اللقاء مع كنعان بالمهم، وقد تناول البحث خلاله أزمة النزوح السوري وتداعياتها وكلفتها العالية على لبنان، وضرورة مبادرة المجتمعين الدولي والاوروبي لتأمين عودة النازحين من خلال خطوات عملية.

وفي الشق المالي، جرى استعراض دور لجنة المال والموازنة على مدى سنوات لناحية كشف غياب الحسابات المالية المدققة وضرورة العمل على اعادة تكوينها، فضلا عن التدقيق بملف التوظيف العشوائي، بالاضافة الى ضرورة تضمّن الخطط المالية حقوق المودعين وهو ما لم يحصل حتى اليوم، فضلا عن سلّة القوانين الاصلاحية من الاثراء غير المشروع الى استعادة الأموال المنهوبة، الى رفع السرية المصرفية عن القطاع العام، وصولا الى تعديل قانون السرية المصرفية.

واعتبر كنعان ان هذه الخطوات اساسية وتعطي اشارة حياة للبنان ومؤسساته، ولكنها بحاجة الى دخول اكبر للدورين الفرنسي والاوروبي على صعيد المعالجات، لا سيما على صعيد اعادة النازحين ودفع مسيرة الاصلاح قدماً خصوصا لناحية الوصول الى حلّ عادل مع صندوق النقد الدولي.

وشدد كنعان على انتخاب رئيس للجمهورية يجسّد الاولويات المطلوبة في المرحلة المقبلة واجندة الاولويات التي يحتاجها لبنان على المستويات البنيوية والسياسية والاقتصادية والمالية.

وقد ابدى الوفد اهتماماً كبيراً بلبنان واكد العمل ضمن البرلمانين الفرنسي والاوروبي بالتعاون مع اللبنانيين لمعالجة ازمة النزوح السوري في لبنان والسير بالخطوات الكفيلة بمعالجة ازماته المالية والاقتصادية، والحفاظ على الدور المسيحي في لبنان والشرق.

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