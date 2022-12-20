كنعان: لحركة تضامنية تُحقّق أولويّات هذه المناطق

ركّز النائب ابراهيم كنعان على أولويات منطقة البوشرية وأن تكون هناك حركة أهلية بمعزل عن السياسة والحزبيات والانتماءات، للوقوف إلى جانب حاجات المنطقة وأهلها أمنيًا واجتماعيًا وصحيًا، والاهتمام بواقع مستشفياتها، ومعالجة المظاهر غير الأخلاقية في بعض شوارعها من خلال وجود الأغراب عن نسيجها.

كنعان اعتبر أن حركته ستشمل في هذه المرحلة بشكل خاص منطقة الجديدة البوشرية السد وساحل المتن بشكل عام للدفع في اتجاه معالجة هموم الناس واحتياجاتهم بشكل كامل وغير مجتزأ، داعيًا كل فعاليات المنطقة للتضامن للحفاظ عليها وتحقيق مطالبها الملحّة كأولوية، خاتمًا بالقول “أنا جاهز ومعكم، ولا فيتو على أحد ولا عذر لأحد، وحركتي غير مرتبطة لا بالسياسية ولا بالانتخابات البلدية، بل تنطلق من مصلحة المنطقة والظروف المعيشية والاجتماعية الاستثنائية التي نمر بها”.

جاء ذلك خلال مشاركة كنعان في اجتماع الهيئة الإدارية لنادي الشبيبة البوشرية برئاسة جان أبو جودة، والذي عقد في مقر النادي في مجمع ميشال المر الرياضي، في حضور رئيس المجمع طوني شهوان، والرئيس السابق للنادي سيزار باخوس ومختار البوشرية كمال عبد المسيح، مشددًا على الوقوف إلى جانب النادي الأعرق في لعبة الكرة الطائرة ليستعيد موقعه البطل.